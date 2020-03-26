США предъявили обвинения Николасу Мадуро в причастности к обороту наркотиков

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов предъявили обвинение в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также ряду других представителей властей страны. Об этом заявил в четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр.

"Министерство юстиции объявляет о предъявлении <...> обвинений <...> четырем людям, в том числе Николасу Мадуро, а также нынешнему главе Конституционной ассамблеи Венесуэлы, бывшему главе военной разведки и бывшему высокопоставленному генералу за их причастность к наркотерроризму", - сказал он.

Власти Соединенных Штатов изучат все возможности задержания Мадуро, а также других представителей властей страны, сообщил Барр.

"Мы ожидаем, что в конечном итоге эти обвиняемые окажутся под стражей. Мы собираемся изучить все варианты для [их] заключения под стражу", - сказал Барр на пресс-конференции в Минюсте США.