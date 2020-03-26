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США предъявили обвинения Николасу Мадуро в причастности к обороту наркотиков

В Вашингтоне изучат все возможности задержания венесуэльского лидера
Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре) EPA-EFE/Miguel Gutierrez
Описание
Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре)
© EPA-EFE/Miguel Gutierrez

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов предъявили обвинение в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, а также ряду других представителей властей страны. Об этом заявил в четверг министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр.

"Министерство юстиции объявляет о предъявлении <...> обвинений <...> четырем людям, в том числе Николасу Мадуро, а также нынешнему главе Конституционной ассамблеи Венесуэлы, бывшему главе военной разведки и бывшему высокопоставленному генералу за их причастность к наркотерроризму", - сказал он.

Власти Соединенных Штатов изучат все возможности задержания Мадуро, а также других представителей властей страны, сообщил Барр.

"Мы ожидаем, что в конечном итоге эти обвиняемые окажутся под стражей. Мы собираемся изучить все варианты для [их] заключения под стражу", - сказал Барр на пресс-конференции в Минюсте США.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэла
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