Помпео: США назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к аресту Мадуро

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" венесуэльского президента Николаса Мадуро, а также в $10 млн за информацию о других представителях властей Боливарианской Республики. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Сегодня [в четверг] Госдепартамент объявил о ряде вознаграждений за информацию, которая приведет к аресту и/ или признанию виновными венесуэльских граждан, в отношении которых [американское] министерство юстиции сегодня огласило обвинительные заключения за их роль в международной торговле наркотиками", - утверждал шеф американской дипломатии.

"Госдепартамент предлагает вознаграждение в размере до $15 млн за информацию, связанную с Николасом Мадуро Моросом", - добавил Помпео.

Кроме венесуэльского лидера объявлены награды в $10 млн за информацию о председателе Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, бывшем главе военной разведки Венесуэлы (2004-2008) Уго Карвахале, генерал-майоре в отставке венесуэльской армии Кливере Антонио Алькале Кордонесе и вице-президенте по вопросам экономики и финансов республики Тареке эль-Айссами. "Занимая ключевые позиции в режиме Мадуро, эти лица нарушили общественное доверие, содействуя поставкам наркотиков из Венесуэлы, включая контроль над самолетами, которые вылетают с венесуэльской авиабазы, а также контроль над маршрутами поставки наркотиков через порты в Венесуэле", - утверждал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Соединенных Штатов предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму Мадуро, а также ряду других представителей властей страны.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.