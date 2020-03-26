СМИ: в Мали накануне всеобщих выборов похищен лидер оппозиции

ПРЕТОРИЯ, 26 марта. /ТАСС/. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Мали "Союз за республику и демократию" (URD) Сумаила Сиссе похищен в центральной части страны неизвестными вооруженными людьми. Об этом заявил в четверг официальный представитель URD Демба Траоре.

"Одновременно захвачены еще шесть сопровождавших его человек", - цитирует Траоре малийский новостной портал Maliweb. В свою очередь правительство Мали заявило, что "принимаются все практические меры с тем, чтобы найти пропавших без вести".

Сумаила Сиссе проводил в округе Ниафунке заключительные встречи в рамках подготовки к парламентским выборам, первый тур которых назначен на 29 марта. В нынешнем составе Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Мали партия "Союз за республику и демократию" имеет с 17 депутатами вторую по численности фракцию.

По словам Демба Траоре, нападение на кортеж, где находился Сиссе, произошло в ночь на четверг. "На две машины была совершена атака, их обстреляли. В результате один из охранников Сиссе был убит, двое других получили ранения", - отметил он, добавив, что нападающие похитили семерых человек. Их местонахождение не установлено.

В известность уже было поставлено руководство развернутой в стране многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Сообщается, что миссия ООН ведет поиск пропавших с помощью вертолетов и дронов. Пока они не принесли желаемых результатов.