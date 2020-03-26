Президент Украины закрыл границу для сограждан, которые не успели вернуться на родину

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг о решении закрыть государственную границу для всех украинцев, которые не успеют до конца 27 марта вернуться на родину.

"До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", - заявил президент Украины, выступая по телевидению.

Зеленский напомнил, что две недели назад призвал граждан срочно вернуться на Украину. По его словам, большинство сделало это самостоятельно, а других, более 80 тыс. украинцев, вернули домой самолетами, поездами и автобусами.

"Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся дипломатические представительства и украинские громады за рубежом.

"Ни об одном украинце, который останется за рубежом, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также - уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", - заверил президент.

Вместе с тем на пятницу, 27 марта, из Киева в Москву запланирован спецпоезд, который должен вывезти желающих вернуться на родину граждан РФ, а на обратном пути - забрать граждан Украины.