Встреча глав МИД НАТО пройдет 2 апреля в режиме видеоконференции

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Встреча глав МИД НАТО пройдет 2 апреля впервые в истории альянса в режиме видеоконференции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба НАТО.

"Встреча пройдет в формате защищенной видеоконференции 2 апреля под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.

Эта встреча носит плановый характер и изначально была запланирована на 2-3 апреля. Альянс долгое время рассчитывал, что ее удастся провести в обычном режиме, однако в условиях карантина в Брюсселе, НАТО предпочла формат видеоконференции.

Предполагалось, что на этой встрече будет объявлено о вступлении в НАТО Северной Македонии. Пока не известно, останется ли этот торжественный пункт на повестке дня, которую альянс пока не раскрывает.

В настоящее время штаб-квартира НАТО закрыта для всех необязательных визитов и для посещения журналистами. В результате пресс-конференция по итогам встречи будет проводиться в онлайн-режиме.

В Бельгии с 14 марта до 5 апреля действует общенациональный карантин в связи с пандемией коронавируса. Есть высокая вероятность, что он будет продлен - по данным на четверг в стране выявлены в общей сложности 6235 случаев заражения, 220 человек умерли.

Закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений работают только экстренные службы. Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране - жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района, на транспорте и в магазинах введены нормы для обеспечения дистанции между людьми.