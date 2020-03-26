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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Италия отказывается подписывать итоговый документ саммита ЕС

В то же время Рим добился исключения из текста упоминания Европейского механизма стабильности как инструмента для сбора кредитных средств на борьбу с пандемией
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© EPA-EFE/SOUTH KOREA'S PRESIDENTIAL HOUSE

РИМ, 26 марта. /ТАСС/. Италию не устраивает согласованный проект итогового документа завершающейся видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи.

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О несогласии с подготовленным документом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе видеоконференции лидеров стран ЕС, несмотря на то, что Рим добился исключения из текста упоминания Европейского механизма стабильности (стабфонда зоны евро, ESM) как инструмента для сбора кредитных средств на борьбу с пандемией. ESM был главным инструментом реализации европейской политики жесткой бюджетной экономии в период кризиса евро в 2010-2014 годах.

По сведениям агентства, Конте указал, что "если кто-то думает о действовавших в прошлом персонализированных механизмах защиты, то Италия обойдется без них". Итальянский премьер также предупредил, что у ЕС есть 10 дней на выработку "соответствующего серьезности положения консолидированного и скоординированного решения".

В ходе саммита ЕС, проходящего в форме видеоконференции, обсуждалась ситуация вокруг пандемии коронавируса и конкретные меры по борьбе с ней в ЕС и отдельных странах сообщества. Италия, где число инфицированных с начала эпидемии превысило 80 тыс. человек, из которых 8 тыс. умерли, является одной из наиболее пострадавших на данный момент стран.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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