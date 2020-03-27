Елисейский дворец сообщил об освобождении в Ираке трех граждан Франции и одного иракца

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Трое французов и гражданин Ирака, похищенные в январе этого года в Багдаде, освобождены. Об этом сообщил в четверг Елисейский дворец.

"Президент республики Эмманюэль Макрон приветствует освобождение трех наших соотечественников Антуана Брошона, Жюльена Дитмара, Александра Гударзи и одного гражданина Ирака Тарика Матока, являющихся сотрудниками неправительственной организации SOS Chrеtiens d'Orient (занимается помощью ближневосточным христианам - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении администрации французского лидера. В нем отмечается, что все они были похищены в Багдаде 20 января 2020 года.

"Франция приложила все усилия для достижения этого результата", - указывается в заявлении Елисейского дворца. Президент страны, как подчеркивается в коммюнике, "выражает благодарность иракским властям за сотрудничество".