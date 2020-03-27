Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Гуайдо

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо по обвинению в попытке государственного переворота. Помимо Гуайдо фигурантом дела стал также отставной генерал ВС Венесуэлы Кливер Антонио Алькала Кордонес, сообщил в Twitter глава ведомства Тарек Вильям Сааб.

"Этот государственный переворот планировался в Колумбии при поддержке советников из США и на деньги, украденные у венесуэльского государства, по собственному признанию Кливера Алькала, опубликованному 26 марта в Колумбии", - говорится в публикации. Как уточнил генпрокурор, заговорщики, подготовкой которых в трех лагерях на территории соседнего государства занимался отставной военный, планировали проникнуть в венесуэльский штат Сулия с целью совершения "убийств и терактов".

Ранее власти США предъявили заочные обвинения в причастности к обороту наркотиков, терроризму и коррупции 15 действующим и бывшим представителям руководства Венесуэлы, включая президента этой южноамериканской республики Николаса Мадуро. Параллельно Госдепартамент США назначил денежные вознаграждения в размере от $5 млн до $15 млн за информацию, позволяющую арестовать фигурантов дела.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.