{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США запущена ракета-носитель Atlas V с военным спутником связи

Запуск был автоматически отложен за несколько секунд до старта по причине сбоя в работе компьютерных систем

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-6 (Advanced Extremely High Frequency - 6) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте компании-оператора United Launch Alliance (ULA).

Ракета взлетела в 16:18 по времени восточного побережья США (23:18 мск). Изначально запуск был запланирован на 14:57 (21:57 мск), однако был автоматически отложен за несколько секунд до старта по причине сбоя в работе компьютерных систем.

Это шестой и последний аппарат серии AEHF, построенный корпорацией Lockheed Martin. Первые пять спутников были выведены на орбиту с помощью ракет Atlas V в 2010, 2012, 2013, 2018 и 2019 годах. Они обеспечивают защищенную и устойчивую к помехам связь представителей американского командования с развернутыми воинскими частями и подразделениями.

ULA основана в 2006 году. Она является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin. С учетом нынешней миссии общее число пусков носителей Atlas V достигло 80.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Трамп собирается в ближайшие часы провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС