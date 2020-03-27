В США запущена ракета-носитель Atlas V с военным спутником связи

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-6 (Advanced Extremely High Frequency - 6) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция велась на сайте компании-оператора United Launch Alliance (ULA).

Ракета взлетела в 16:18 по времени восточного побережья США (23:18 мск). Изначально запуск был запланирован на 14:57 (21:57 мск), однако был автоматически отложен за несколько секунд до старта по причине сбоя в работе компьютерных систем.

Это шестой и последний аппарат серии AEHF, построенный корпорацией Lockheed Martin. Первые пять спутников были выведены на орбиту с помощью ракет Atlas V в 2010, 2012, 2013, 2018 и 2019 годах. Они обеспечивают защищенную и устойчивую к помехам связь представителей американского командования с развернутыми воинскими частями и подразделениями.

ULA основана в 2006 году. Она является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin. С учетом нынешней миссии общее число пусков носителей Atlas V достигло 80.