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В Таджикистане пройдут выборы в верхнюю палату парламента

Итоги голосования Центризбирком должен утвердить в течение двух недель

ДУШАНБЕ, 27 марта. /ТАСС/. Завершающий этап формирования нового парламента Таджикистана - избрание членов верхней палаты - пройдет в пятницу. Срок полномочий членов Маджлиси оли (двухпалатного парламента) страны - пять лет, и за период независимости (с 1991 года) это шестые такие выборы.

Верхняя палата

Верхняя палата парламента - Маджлиси милли - состоит из 33 членов, 25 из которых выбирают областные и городские маджлисы (парламенты), а восемь назначает президент. В полномочия верхней палаты, помимо утверждения законов, принятых нижней палатой, входит образование, упразднение и изменение административно-территориальных единиц, избрание, лишение неприкосновенности и отзыв председателя, заместителей и судей Конституционного суда, Верховного суда и Высшего экономического суда, а также дача согласия на назначение и освобождение генпрокурора и его заместителей.

Членом палаты может быть избран или назначен человек не моложе 30 лет, имеющий только гражданство Таджикистана, высшее образование и владеющий государственным языком.

Кроме того, пожизненным правом быть членом верхней палаты по закону пользуются все экс-президенты республики, однако единственный бывший глава государства - первый президент страны Рахмон Набиев - умер в 1993 году.

Выборы

Избрание членов верхней палаты, в соответствии с законодательством, проводится через 25 дней после подведения итогов выборов в нижнюю палату (Маджлиси намояндагон), которые состоялись 1 марта. В выборах участвовали семь политических сил - Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ), Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии. По результатам были избраны 63 депутата, из которых 41 - от одномандатных избирательных округов, 22 депутата - по общереспубликанскому округу. Правящая НДПТ получила 47 депутатских мандатов - 12 по партийным спискам и 35 по одномандатным округам.

Кандидаты в верхнюю палату выдвигаются при наличии кворума на заседаниях маджлисов города Душанбе, Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, а также городов и районов республиканского подчинения. По итогам тайного голосования побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.

Итоги голосования Центризбирком должен утвердить в течение двух недель, а предварительные результаты голосования местных парламентов будут объявлены в течение суток. Глава государства должен назначить восемь членов Маджлиси милли в течение 30 дней после выборов в нижнюю палату парламента.

Первое заседание палаты, на котором будут избраны председатель и его заместители, созывает президент в течение месяца после выборов. Нижняя палата провела первое заседание 17 марта.

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