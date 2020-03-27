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Распространение коронавируса нового типа

Reuters: Макрон предупредил ЕС о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

По словам президента Франции, "на карту поставлено выживание европейского проекта"
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/Julien de Rosa
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/Julien de Rosa

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил своих коллег по ЕС о том, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"На карту поставлено выживание европейского проекта", - привел источник слова Макрона во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции. "Риск, с которым мы сталкиваемся, - это конец Шенгенской зоны", - добавил французский лидер.

Во Франции, по данным Управления здравоохранения страны, число случаев заражения коронавирусом достигло почти 30 тыс., почти 1,7 тыс. человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
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