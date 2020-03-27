СМИ: в Саудовской Аравии сбили беспилотники хуситов, направленные к гражданским объектам

ТАСС, 27 марта. Официальный представитель командования аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики утверждает, что силам коалиции в Саудовской Аравии в пятницу удалось уничтожить беспилотники, которые, по его словам, были запущены членами мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситами) в направлении гражданских объектов на территории королевства. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

По словам аль-Малики, БПЛА были направлены якобы к гражданским объектам, расположенным в городах Абха и Хамис-Мушаит.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.