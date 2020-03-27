{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Трамп допустил, что демократы отменят съезд партии

При этом президент США заверил, что съезд республиканцев "определенно состоится"

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает, что демократы могут отменить или отложить запланированный на 13-16 июля национальный съезд партии, на котором должны назвать его соперника на предстоящих выборах главы государства. Об этом хозяин Белого дома заявил в четверг в эфире телеканала Fox News.

Трамп подчеркнул, что национальный съезд республиканцев 24-27 августа, на котором его, как ожидается, выдвинут кандидатом в президенты от партии, "определенно состоится", несмотря на распространение нового коронавируса.

"Мы не отменим его, он будет невероятным, - сказал американский лидер. - Не знаю, как поступят демократы".

"Их очередь наступит раньше", - отметил Трамп. Он напомнил, что съезд демократов должен пройти в Милуоки (штат Висконсин). "Если они не будут его проводить, может быть, я там выступлю с речью, мы проведем митинг в Милуоки", - добавил Трамп. "Возможно, маловероятно, что они будут проводить съезд. Но это им решать", - сказал глава администрации США.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Национальный съезд Республиканской партии пройдет в августе в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

На выдвижение кандидатом от демократов на предстоящих в ноябре выборах главы государства претендуют бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой 1217 делегатов национального съезда, Сандерс - 914. Чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Белом доме заявили, что прогнозы распространения коронавируса расходятся с реальностью
Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс отметила, что, согласно существующему прогнозу, в США могут погибнуть до 2,2 млн человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС