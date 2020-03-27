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Китай выразил США протест из-за подписания Трампом закона об оказании поддержки Тайваню

В МИД КНР заявили, что это грубое вмешательство во внутреннюю политику страны

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Китайские власти выражают американскому правительству решительный протест в связи с недавним подписанием президентом США Дональдом Трампом законопроекта об оказании Вашингтоном поддержки Тайваню. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Так называемый тайбэйский законопроект США от 2019 года серьезно нарушает принцип одного Китая, - заявил он на регулярном брифинге. - Это грубое вмешательство во внутреннюю политику КНР, в связи с чем мы выражаем категорическое недовольство и решительный протест".

По словам дипломата, подобные действия Вашингтона противоречат ключевым договоренностям Соединенных Штатов и Китая, серьезно нарушают нормы международного права. Гэн Шуан напомнил, что Пекин поддерживает дипломатические контакты со 180 странами, которые признают Тайвань в качестве китайской территории.

"Подобный проект, очевидно, создает препятствия для других суверенных государств, стремящихся развивать регулярные отношения с КНР. Это неразумно, здесь очевидная логика гегемонизма. Мы настаиваем, чтобы американская сторона исправила свои ошибки, <…> в противном случае мы предпримем решительные ответные меры", - подытожил Гэн Шуан.

Ранее Трамп подписал закон, который предусматривает усиление поддержки Тайбэю на международном уровне.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.

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