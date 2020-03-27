В Абхазии ввели чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса

СУХУМ, 27 марта. /ТАСС/. Чрезвычайное положение ввели в Абхазии с 28 марта по 20 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий указ, подписанный в пятницу и.о. президента Валерием Бганбой, в парламенте зачитал его представитель Дмитрий Шамба.

"Ввести с 00 часов 28 марта 2020 года чрезвычайное положение на всей территории Республики Абхазия сроком до 00 часов 20 апреля 2020 года", - зачитал указ Бганбы Шамба.

Он отметил, что граница Абхазии не закрывается, комендантский час не вводится.

Пока в Абхазии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

С 14 марта полностью закрыта граница с Грузией по реке Ингур, границу с РФ могут пересекать только россияне, а также граждане Никарагуа, Венесуэлы, Южной Осетии и Приднестровья, с которыми действует безвизовый режим. С 25 марта запрещен въезд в Абхазию экскурсионных автобусов из РФ, все образовательные учреждения закрыты, призыв в армию с 1 апреля перенесен на 1 мая. С 27 марта закрываются объекты общепита, рынки, останавливается общественный транспорт. Карантин действует до 7 апреля, но в случае необходимости власти республики намерены его продлить.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (13:16 мск) - уточняется заголовок и лид, верно - введено чрезвычайное положение.