ДНР заявила о готовности провести обмен пленными по формуле "10 на 8"

ДОНЕЦК, 27 марта./ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) готова провести в кратчайшие сроки обмен с Украиной удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8". Об этом в пятницу сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова.

По ее словам, это предложение было озвучено во время состоявшихся в четверг переговоров в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

"ДНР настаивает на скорейшем проведении обмена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, - сказала Морозова. - По этой причине 26 марта в ходе заседания группы нами было выдвинуто предложение о проведении обмена по формуле "10 на 8".

Однако, как подчеркнул омбудсмен ДНР, "украинская сторона категорически отказалась" от этого предложения.

"Представители Украины вместо подтверждения удерживаемых лиц предоставили нам список, состоящий из людей, находящихся в розыске, без вести пропавших, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, - продолжала она. - Кроме того, украинская сторона на протяжении всей встречи пыталась подменить формат будущего обмена, грубо нарушая оговоренную ранее формулу".

По мнению Морозовой, официальный Киев "намеренно саботирует любые действия, направленные на подготовку обменов, по своему трактуя договоренности, под которыми ранее ставил подпись".

"ДНР настаивает на проведении обмена по предложенной формуле и ждет от официального Киева конкретных действий. Кроме того, стоит отметить, что так и не была проведена процессуальная очистка в отношении участников обмена, состоявшегося 29 декабря 2019 года", - подчеркнула омбдусмен ДНР.