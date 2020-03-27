Франция: вирус, заставивший забыть о "желтых жилетах"

Франция принадлежит к числу стран, наиболее сильно затронутых вирусом. Развитие эпидемической ситуации на ее территории, констатируют специалисты, идет по итальянскому сценарию

Медицинская статистика, которую оглашает в конце каждого дня главный санитарный врач Жером Саломон, все больше походит на сводки с фронта. Согласно новым данным ведущего инфекциониста и микробиолога Французской Республики, от заражения COVID-19 в стране умерли 1696 человек, из них 365 — в минувшие сутки. К 27 марта французы уже 11 дней прожили в режиме самоизоляции, введенном властями по всей стране в связи с пандемией коронавируса. Закрыты школы, университеты, многие предприятия, включая рестораны, гостиницы, театры и кинозалы. Не работают 1600 почтовых отделений, многие филиалы банков. Из-за пандемии Франция отзывает свои войска из Ирака: на родину вернутся 2 тыс. военнослужащих. Несмотря на все усилия, сдержать распространение болезни пока не удается, и мартиролог постоянно растет. Пропуск на улицу Безлюдные улицы стали теперь привычной картиной французской столицы, применительно к которой многим еще недавно не казались преувеличением слова Хемингуэя о "празднике, который всегда с тобой". Отныне горожанам запрещено покидать дома без веских оснований. Каждый выход требует заполнения специального аттестата с указанием одной из причин. Таких поводов семь. Это поход в офис (если нельзя работать на удалении), закупки в ближайшем продовольственном магазине, занятия спортом (но только индивидуальные) поблизости от дома, визит к врачу, уход за детьми, вызов в суд или в администрацию, участие в общественных миссиях. Власти, судя по заявлениям, не исключают сокращения этого перечня. Нарушителей карают штрафом 135 евро, в случае неуплаты или рецидива — 375 евро и далее в прогрессии. Для обеспечения распоряжений правительства мобилизованы 100 тыс. жандармов и полицейских.

Ставка сделана на то, чтобы всеми средствами максимально ограничить масштабы пандемии. Госпитализировано более 11 тыс. зараженных, из них более 3 тыс. — в реанимации в тяжелом состоянии. Ни одна из инфекционных болезней в новейшую эпоху еще не требовала интенсивной терапии в подобных масштабах. К борьбе с вирусом в дополнение к гражданской привлечена военная медицина: мест в отделениях реанимации городских больниц может не хватить для других тяжелых пациентов, в том числе тех, кто перенес инфаркт. Печальную статистику пополняют обитатели домов для престарелых. Только в одном таком пансионате в сельской коммуне Корнимон в Вогезах от COVID-19 за последнее время умерли два десятка из 115 его пожилых постояльцев. Невидимый враг Растет и список жертв среди врачей: от заражения коронавирусом скончались дежурный врач приемного покоя в Компьене, два терапевта и акушер-гинеколог в регионе Гранд-Эст. Каждый день ровно в 20:00 многие французы выходят на балконы домов, чтобы аплодисментами выразить признательность людям в белых халатах, находящимся на первой линии борьбы с вирусом.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы ведем войну против невидимого врага, и этот враг — COVID-19", — сказал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в эльзасском Мюлузе после осмотра военно-полевого госпиталя. На родине капитана Альфреда Дрейфуса, фигуранта судебного процесса конца XIX века и героя нового фильма Романа Полански, одними из первых встретили натиск болезни. Город на стыке границ Франции, Германии и Швейцарии также первым ввел комендантский час. Современному поколению французов эта мера знакома в основном по учебникам истории. В столице Эльзаса Страсбурге в Средние века о наступлении "запретного времени" возвещал колокол. Традиция там сохранилась до сих пор. В период Второй мировой войны комендантский час действовал на оккупированных немцами территориях. К настоящему времени для борьбы с распространением вируса такой режим ввели 112 провинциальных городов, объявив под запретом время с 22:00 до 05:00. Выход на улицы в ночное время запрещен теперь даже в Канне, средиземноморской столице ежегодного праздника Десятой музы, городе, который никогда не спит. 73-й Каннский кинофестиваль, который должен был проходить с 12 по 23 мая, пока отложен до лучших времен. Мэр фестивальной столицы Давид Лиснар уведомил горожан о комендантском часе еще до того, как такое постановление принял вышестоящий начальник — префект департамента Приморские Альпы. Он был одним из пяти градоначальников, потребовавших самоизоляции горожан в период санитарного кризиса. "Спасайте жизни, оставайтесь дома!" — призвал он на сайте мэрии. Контроль с помощью дронов На региональном уровне борьбу с пандемией возглавляет 64-летний популярный мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Он сам и его супруга сейчас на карантине после заражения вирусом на минувшей неделе. В туристической столице Лазурного Берега полиция с помощью дронов ведет наблюдение за тем, чтобы горожане и задержавшиеся в городе гости не посещали Английскую набережную, парки города.

На эту тему Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

По убеждению мэра, "война, объявленная президентом, не может быть выиграна без тесного взаимодействия между государством и местными властями". "Жители Ниццы ведут себя дисциплинированно, выполняют предписания и не ходят на пляжи, — рассказала Юлия, экономист из Санкт-Петербурга, работающая сейчас в городе. — Но всех волнует вопрос, как долго это продлится". На Корсике от введения ЧП пока воздерживаются. "Мы не приняли в последние дни каких-либо дополнительных распоряжений, — сообщил мэр островной столицы Аяччо Лоран Марканджели. — Важно, чтобы каждый просто оставался дома на протяжении двух недель".

В Марселе тем временем выстроилась длительная очередь на прием к профессору Дидье Раулю. Этот известный специалист по инфекционным заболеванием ратует за использование в борьбе с вирусом препарата хлорохин. Он ссылается на успешные тесты, проведенные им для лечения 24 пациентов. Парламентарии оппозиции призвали правительство прислушаться к мнению профессора. Консультативный совет по делам здравоохранения рекомендовал, однако, использовать этот антималярийный препарат "лишь в особо тяжелых случаях и под наблюдением врачей". Сколько будет стоить кризис? Эксперты советуют сохранять особый режим во Франции до конца апреля. "Это единственно возможная стратегия", — заявили члены научного совета. В Елисейском дворце заверяют, что для властей "мнение специалистов послужит компасом".

На эту тему Коронавирус влияет не только на экономику, но и на мировую политику. Объясняем почему