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Распространение коронавируса нового типа

Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке из-за коронавируса

Юри Ратас отметил, что предстоящие выходные и недели определят, остановится ли распространение вируса в стране или нет

ТАЛЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу обратился к народу на русском языке в связи с пандемией коронавируса.

"Предстоящие выходные и недели определят, остановим ли мы вирус или нет, - заявил он. - Для этого у нас есть только одна формула: мы все должны следовать правилам. Самые важные из них: я остаюсь дома, мою руки, сохраняю дистанцию".

Накануне мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что у властей страны в какой-то степени вовсе пропало умение общаться с русскоязычными людьми на уровне государства.

Единственным государственным языком в Эстонии является эстонский. Русским языком владеет порядка двух третей населения республики.

По данным на 27 марта, коронавирус в Эстонии диагностирован у 575 человек, за сутки выявлено 37 новых случаев заражения. Первый такой случай был зафиксирован в стране 27 февраля, 25 марта в Эстонии от коронавируса умер первый пациент. 13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией, пока оно будет действовать до 1 мая. С 27 марта в стране закрыты все торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек и магазинов техники мобильной связи. Не работают также боулинги, бильярдные, кальянные и ночные клубы.

Теги
ЭстонияРаспространение коронавируса нового типа
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