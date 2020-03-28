Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

ТАСС, 28 марта. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла вечером в пятницу воздушный и наземный удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения ХАМАС в ответ запуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля. Об этом сообщается на сайте израильской армии.

"В ответ на ракетный удар, совершенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, самолеты и танк ЦАХАЛ атаковали военные позиции и инфраструктуру, использовавшуюся для деятельности террористической организации ХАМАС, осуществляемой под землей, в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Вечером 28 марта в ЦАХАЛ информировали, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля. Также сообщалось о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе города Сдерот, расположенного в непосредственной близости от палестинского приморского анклава.

В ходе предыдущего раунда обмена ударами между палестинскими радикалами и израильскими военными 23 и 24 февраля по территории еврейского государства было выпущено 80 ракет из сектора Газа, 70 из них перехвачены. В ответ ВВС Израиля тогда нанесли удары по военным целям группировки "Исламский джихад" (запрещена в РФ) к югу от Дамаска в Сирии, а также десяткам объектов этой группировки по всему сектору Газа.