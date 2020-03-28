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США заявили о готовности предоставить свои аппараты ИВЛ в другие страны

По словам американского лидера, Штаты будут производить такое количество аппаратов ИВЛ, что смогут покрыть как собственные нужны, так и помочь другим государствам

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты начнут производить такое количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что смогут покрыть как собственные нужны, так и помочь другим странам, таким как Италия, Великобритания, Испания и Германия. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Италии нужны аппараты ИВЛ, Испании нужны аппараты ИВЛ, Германии нужны аппараты ИВЛ, они все просят аппараты ИВЛ. Мы сделаем очень много аппаратов ИВЛ и обеспечим свои нужды, но мы также поможем другим странам", - сказал он.

"Если они не понадобятся нам, то это нормально, потому что мы можем помочь Италии, мы можем помочь Соединенному Королевству. В том числе [премьер-министру Великобритании] Борису Джонсону. Я спросил его, как он себя чувствует, и первое, что он мне сказал - это то, что им нужны аппараты искусственной вентиляции легких", - добавил Трамп.

Теги
СШАВеликобританияИталияТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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