Бразилия запретила въезд для всех иностранцев

В частности, мера будет распространяться на авиасообщение и коснется не только прибывающих в Бразилию, но и пассажиров, следующих через ее аэропорты транзитом в третьи страны, запретившие въезд на свою территорию. В течение ближайших 30 дней авиакомпаниям запрещается брать таких пассажиров на борт.

На прошлой неделе Бразилия ограничила въезд на свою территорию иностранцев из стран Евросоюза, а также Австралии, Великобритании, Исландии, Китая, Малайзии, Норвегии, Республики Корея, Швейцарии и Японии. Для иностранцев также были закрыты все сухопутные границы страны. Сойти на бразильский берег не смогут также пассажиры круизных лайнеров, которые с момента выхода корабля из предыдущего иностранного порта провели в пути менее 14 дней.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных достигло почти 3,5 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, 92 заболевших умерли. По оценкам главы Минздрава страны Луиса Энрике Мандетты, с апреля в Бразилии начнется резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает неоправданными принятые ранее региональными властями решения о введении карантинных мер и ограничений на работу отдельных секторов экономики в связи с эпидемией коронавируса. По мнению Болсонару, инфекция представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у здоровых пациентов младше 40 лет являются редкими. Несмотря на заявления президента, большинство губернаторов пока решили не отказываться от этих мер предосторожности.