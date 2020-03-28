Reuters: в Колумбии задержан отставной венесуэльский генерал

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США взяли под стражу в Колумбии отставного генерал-майора Вооруженных сил Венесуэлы Кливера Антонио Алькала Кордонеса, которому американские органы правопорядка инкриминируют причастность к обороту наркотиков и терроризму. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Кордонес, проживавший в портовом городе Баранкилла, добровольно сдался агентам DEA, отказался от своего права опротестовать в суде свою выдачу США и согласился сотрудничать со следствием. Американцы с отставным генералом под стражей вылетают из Баранкилла в Соединенные Штаты в пятницу вечером.

Управление по борьбе с распространением наркотиков, куда обратилось Reuters за подтверждением данных, переадресовало агентство в министерство юстиции США. В этом ведомстве пока не ответили на запрос Reuters.

Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции в четверг объявил о предъявлении заочных обвинений в причастности к обороту наркотиков, терроризму и коррупции 15 действующим и бывшим представителям руководства Венесуэлы, включая президента страны Николаса Мадуро и Кордонеса. Фигурантами дела стали, в числе прочих, вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами, министр обороны Владимир Падрино Лопес, председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, председатель Верховного суда Майкель Морено, бывший глава военной разведки (2004-2008) Уго Карвахаль. Кроме того, обвиняемыми стали двое бывших лидеров леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) - Лусиано Марина Аранго, более известный под псевдонимом Иван Маркес, и Сеуксис Паусиас Эрнандес Соларте, он же Хесус Сантрич.

По версии американского правительства, обвиняемые применяли оборот наркотиков в качестве "оружия" против США. Мадуро, Кабельо, Карвахаль и Кордонес "по меньшей мере с 1999 года" действовали в качестве "лидеров и управляющих" наркокартеля. Морено же инкриминируется отмывание денежных средств. Госдепартамент США назначил денежные вознаграждения в размере от $5 млн до $15 млн за информацию, позволяющую арестовать фигурантов дела, в том числе Мадуро.

Барр предупредил, что американские власти изучат "все варианты" задержания обвиняемых.