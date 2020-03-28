{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: в Колумбии задержан отставной венесуэльский генерал

Американские органы правопорядка обвиняют Кливера Антонио Алькала Кордонеса в причастности к обороту наркотиков и терроризму

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США взяли под стражу в Колумбии отставного генерал-майора Вооруженных сил Венесуэлы Кливера Антонио Алькала Кордонеса, которому американские органы правопорядка инкриминируют причастность к обороту наркотиков и терроризму. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Кордонес, проживавший в портовом городе Баранкилла, добровольно сдался агентам DEA, отказался от своего права опротестовать в суде свою выдачу США и согласился сотрудничать со следствием. Американцы с отставным генералом под стражей вылетают из Баранкилла в Соединенные Штаты в пятницу вечером.

Управление по борьбе с распространением наркотиков, куда обратилось Reuters за подтверждением данных, переадресовало агентство в министерство юстиции США. В этом ведомстве пока не ответили на запрос Reuters.

Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции в четверг объявил о предъявлении заочных обвинений в причастности к обороту наркотиков, терроризму и коррупции 15 действующим и бывшим представителям руководства Венесуэлы, включая президента страны Николаса Мадуро и Кордонеса. Фигурантами дела стали, в числе прочих, вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами, министр обороны Владимир Падрино Лопес, председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, председатель Верховного суда Майкель Морено, бывший глава военной разведки (2004-2008) Уго Карвахаль. Кроме того, обвиняемыми стали двое бывших лидеров леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) - Лусиано Марина Аранго, более известный под псевдонимом Иван Маркес, и Сеуксис Паусиас Эрнандес Соларте, он же Хесус Сантрич.

По версии американского правительства, обвиняемые применяли оборот наркотиков в качестве "оружия" против США. Мадуро, Кабельо, Карвахаль и Кордонес "по меньшей мере с 1999 года" действовали в качестве "лидеров и управляющих" наркокартеля. Морено же инкриминируется отмывание денежных средств. Госдепартамент США назначил денежные вознаграждения в размере от $5 млн до $15 млн за информацию, позволяющую арестовать фигурантов дела, в том числе Мадуро.

Барр предупредил, что американские власти изучат "все варианты" задержания обвиняемых.

Теги
Мадуро, НиколасСШАКолумбияВенесуэлаБарр, Уильям
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Бразилия запретила въезд для всех иностранцев
Мера коснется и тех пассажиров, кто следует транзитом в третьи страны, также запретившие въезд на свою территорию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС