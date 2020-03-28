Зеленский подписал указы о назначениях на ключевые посты в армии Украины

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича главнокомандующим Вооруженными силами Украины", - говорится в указе.

Вторым указом президента Генеральный штаб ВСУ возглавил Сергей Корнийчук, занимавший с мая 2019 года должность первого заместителя начальника Генштаба.

Теперь решением главы государства должность главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба, которую ранее занимал Хомчак, разделена.

Еще одним указом Зеленский назначил Сергея Наева командующим силовой операцией в Донбассе. До этого он был заместителем начальника Генерального штаба и временно возглавлял командование на востоке Украины. В 2018-2019 годах Наев уже руководил силовой операцией в Донбассе.

Структура нового командования ВСУ появилась в начале 2020 года в рамках перехода украинской армии на стандарты НАТО. Тогда появились командования у сил поддержки, медицинских сил, а также войск связи и кибербезопасности.