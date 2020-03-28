Reuters: экс-глава военной разведки Венесуэлы готов сдаться властям США

ТАСС, 28 марта. Бывший глава военной разведки Венесуэлы (2004-2008 годы) Уго Карвахаль намерен сдаться властям США после обвинений в незаконном обороте наркотиков со стороны американского Минюста. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что источники не уточнили, когда именно это произойдет.

Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции в четверг объявил о предъявлении заочных обвинений в причастности к обороту наркотиков, терроризму и коррупции 15 действующим и бывшим представителям руководства Венесуэлы, включая президента Николаса Мадуро. Карвахаль также вошел в список обвиняемых.

Экс-глава военной разведки Венесуэлы в настоящее время скрывается в Испании, власти которой по запросу Вашингтона одобрили его выдачу США.

Карвахаль был соратником экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса (1954-2013 годы). Он осудил правление действующего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро, а затем признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.