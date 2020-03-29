КНДР запустила две ракеты в направлении Японского моря

ТАСС, 29 марта. КНДР осуществила в воскресенье запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, длина их полета составила 230 километров. Об этом в воскресенье информировало агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Ранее агентство сообщило, что Пхеньян осуществил запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

По его данным, запущенные баллистические ракеты достигли максимальной высоты в 30 километров. Отмечается, что запуск был осуществлен в 06:10 по местному времени (00:10 мск) из района города Вонсана на востоке КНДР.

"Действия такого вида со стороны Северной Кореи в ситуации, когда весь мир переживает трудные времена в связи с [вызываемым коронавирусом нового типа заболеванем] COVID-19, неуместны, и мы призываем к немедленному их прекращению", - приводит Yonhap заявление южнокорейских военных.

Ранее телеканал NHK сообщил, что, по информации японского правительства, КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, обе из которых не достигли исключительной экономической зоны страны в Японском море. На данный момент ни о каком ущербе рыболовецким судам, которые могли находиться в районе падения ракет, не сообщается. При канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб по сбору информации о проведенных Пхеньяном испытаниях. Как отметил министр обороны Японии Таро Коно, в настоящее время японские военные проводят подробный анализ имеющихся данных о пуске.

22 марта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 21 марта наблюдал за запусками разрабатываемых в республике новых тактических ракет. Как сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ), КНДР тогда запустила две баллистические ракеты малой дальности из провинции Пхёнан-Пукто на восточном побережье страны в направлении моря. 2 и 9 марта Ким Чен Ын также руководил учениями дальнобойной артиллерии, в ходе которых производились запуски баллистических ракет малого радиуса действия.

Осуществленный пуск стал четвертым с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.

В новость были внесены изменения (02:55 мск) - добавлены подробности.