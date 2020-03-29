СМИ: Япония считает, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что КНДР в воскресенье осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, обе из которых не достигли исключительной экономической зоны страны в Японском море. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ракеты пролетели порядка 250 км. На данный момент ни о каком ущербе рыболовецким судам, которые могли находиться в районе падения ракет, не сообщается. При канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб по сбору информации о проведенных Пхеньяном испытаниях. Как отметил министр обороны Японии Таро Коно, в настоящее время японские военные проводят подробный анализ имеющихся данных о пуске.

22 марта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 21 марта наблюдал за запусками разрабатываемых в республике новых тактических ракет. Как сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ), КНДР тогда запустила две баллистические ракеты малой дальности из провинции Пхёнан-Пукто на восточном побережье страны в направлении моря. 2 и 9 марта Ким Чен Ын также руководил учениями дальнобойной артиллерии, в ходе которых производились запуски баллистических ракет малого радиуса действия.

Осуществленный пуск стал четвертым с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.