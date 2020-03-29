Аравийская коалиция подтвердила перехват двух ракет, запущенных хуситами

ТАСС, 29 марта. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция осуществила перехват и уничтожение двух ракет, запущенных мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситами) по саудовской столице, Эр-Рияду, и расположенному на границе с Йеменом городу Джизану. Об этом в воскресенье сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление официального представителя командования так называемого аравийского альянса полковника Турки аль-Малики.

"Две ракеты, запущенные из Саны и Саады, были перехвачены и уничтожены силами ПВО Саудовской Аравии над Эр-Риядом и Джизаном. Пострадавших нет", - отмечается в заявлении. Запуск ракет, к которому, по словам аль-Малики, причастны хуситы и Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), показывает реальную угрозу, которую представляют данные силы.

В свою очередь Саудовское агентство печати (САП) со ссылкой на военных информировало, что двое мирных жителей получили легкие ранения в результате падения фрагментов баллистической ракеты, уничтоженной в небе над Эр-Риядом.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под саудовским предводительством. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Изначально первые атаки на позиции хуситов начались вечером 25 марта с авиаударов саудовских ВВС в разных частях страны, в том числе в столице. Однако официальной точкой отсчета войны считается 26 марта 2015 года, когда король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд с наступлением полуночи санкционировал кампанию против мятежников.

Позднее было объявлено о прекращении "Бури решимости" и начале другой операции - "Возрождение надежды". Непрекращающийся ровно пять лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.