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Ракетные запуски в КНДР

США следят за ракетными пусками КНДР и ведут консультации с Сеулом и Токио

Ранее Пхеньян осуществил запуск двух баллистических ракет малой дальности

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Американские власти следят за ракетными пусками с территории КНДР и тесно консультируются по этому вопросу с Республикой Корея и Японией. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС официальный представитель командования войск США в Южной Корее полковник Ли Питерс.

"Мы в курсе произведенных этим утром Северной Кореей пусков в сторону Японского моря, мы продолжим следить за ситуацией и проводим тесные консультации с нашими южнокорейскими и японскими союзниками", - сказал он.

Ранее телеканал NHK сообщил, что, по информации японского правительства, КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые не достигли исключительной экономической зоны страны в Японском море. На данный момент ни о каком ущербе рыболовецким судам, которые могли находиться в районе падения ракет, не сообщается. При канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб по сбору информации о проведенных Пхеньяном испытаниях. Как отметил министр обороны Японии Таро Коно, в настоящее время японские военные проводят подробный анализ имеющихся данных о пуске.

22 марта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 21 марта наблюдал за запусками разрабатываемых в республике новых тактических ракет. Как сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов, КНДР тогда запустила две баллистические ракеты малой дальности из провинции Пхёнан-Пукто на восточном побережье страны в направлении моря. 2 и 9 марта Ким Чен Ын также руководил учениями дальнобойной артиллерии, в ходе которых производились запуски баллистических ракет малого радиуса действия.

Осуществленный пуск стал четвертым с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.

Теги
ЯпонияСШАКНДРРакетные запуски в КНДРРеспублика Корея
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