СМИ: иностранные войска уходят с баз в Ираке не из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Силы международной атитеррористической коалиции, которую возглавляют США, эвакуируются с баз на территории Ирака по заранее утвержденному плану, а не из-за распространения коронавируса в стране. Об этом, как сообщил в воскресенье иракский новостной портал Al Yaum, заявил представитель международной коалиции полковник Винсент Паркер.

"В результате успеха, которого добились иракские силы безопасности в борьбе с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), силы коалиции проводят передислокацию своих подразделений в Ираке", - отметил Паркер. "Этот процесс, - добавил он, - был заранее спланирован и не связан ни с атаками на базы коалиции, ни со сложившейся ситуацией из-за распространения в Ираке коронавируса".

Ранее в воскресенье коалиция объявила о передаче иракской армии военной авиабазы, расположенной в провинции Киркук на севере страны. 26 марта иностранный контингент эвакуировался с базы Эль-Кияра, находящейся под иракским городом Мосул.

В феврале Комитет по обороне и безопасности парламента Ирака информировал, что силы международной коалиции остановили операции на иракской территории и готовятся к эвакуации своих войск из страны.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Действия американцев, наносящих с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск.