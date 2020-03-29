Сын генерала Младича рассказал о восстановлении отца после операции в тюремной больнице

БЕЛГРАД, 29 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Бывший командующий армии сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младич успешно восстанавливается после операции по удалению опухоли. Об этом заявил в воскресенье ТАСС сын генерала Дарко Младич.

"Все хорошо, мы разговаривали по телефону утром. Информация, которую мы получили на настоящий момент, хорошая, восстановление идет хорошо. Наши врачи, которые слышали результаты, довольны, все идет как надо, все хорошо", - рассказал он.

Операция без предупреждения

В субботу Младич-младший сообщил ТАСС, что врачи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) сделали операцию бывшему командующему армии сербов Боснии и Герцеговины, не оповестив заранее его семью об оперативном вмешательстве и состоянии здоровья пациента. По словам сына Ратко Младича, в семье испытывают опасения по поводу его общей слабости. В этой связи ряд медиков рекомендовал сначала укрепить организм, а потом делать операцию, однако этого не произошло. Дарко Младич сообщил, что эксперты в команде защитников не видели в медкарте генерала назначений для улучшения анализов крови, защитникам и семье также регулярно не поступает информация о состоянии здоровья генерала.

Ранее Младич сообщил ТАСС, что врачи обнаружили опухоль у бывшего командующего армии сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в Гааге. По словам сына генерала, помимо этого Ратко Младич также испытывает проблемы с когнитивной функцией в результате инсульта, перенесенного в камере Гаагского трибунала.

Приговор и апелляция

Генерал Ратко Младич, бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины, 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение дела Младича ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита потребовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты попросили пересмотреть дело заново.

Апелляцию подала и прокуратура. Она потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Апелляционные слушания по делу должны пройти 17-18 марта.

За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь. По словам сына генерала, врачи лечили его от приступов сильнейшей боли парацетамолом.