Зеленский считает "оптимистичным" сценарием заражение коронавирусом до 5% украинцев

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наименее катастрофичным сценарием для страны будет заражение новым коронавирусом до 5% населения. В своем видеообращении в воскресенье он назвал 25-50% больных украинцев наихудшим вариантом, с которым страна не справится.

"Коронавирус обязательно пройдет, и впереди у нас будет много работы, чтобы всем вместе строить успешную и процветающую страну, страну 40 [млн], а не 20 млн людей. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки", - сказал президент.

Он описал несколько сценариев развития событий с распространением инфекции на Украине. "Первый - от 3% до 5% одновременно заболевших коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий - не катастрофа, - отметил Зеленский. - Второй сценарий - 25% больных, а третий - более 50% одновременно заболевших коронавирусом".

Он особо подчеркнул, что "второго и тем более третьего сценария медицинская система Украины не выдержит". "Наши врачи не выдержат одномоментного наплыва такого числа больных", - предупредил глава государства.

Он призвал украинцев "быть собранными и дисциплинированными, продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без необходимости". "Тогда мы переживем этот шторм", - заключил Зеленский.

Правительство Украины 26 марта ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило общенациональный карантин до 24 апреля. По данным Центра общественного здоровья при Минздраве, в стране по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 418 случаев заражения коронавирусом, девять человек умерли.