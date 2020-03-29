{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Зеленский считает "оптимистичным" сценарием заражение коронавирусом до 5% украинцев

По словам президента Украины, если больных будет более 25% - страна с этим не справится

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наименее катастрофичным сценарием для страны будет заражение новым коронавирусом до 5% населения. В своем видеообращении в воскресенье он назвал 25-50% больных украинцев наихудшим вариантом, с которым страна не справится.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Коронавирус обязательно пройдет, и впереди у нас будет много работы, чтобы всем вместе строить успешную и процветающую страну, страну 40 [млн], а не 20 млн людей. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки", - сказал президент.

Он описал несколько сценариев развития событий с распространением инфекции на Украине. "Первый - от 3% до 5% одновременно заболевших коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий - не катастрофа, - отметил Зеленский. - Второй сценарий - 25% больных, а третий - более 50% одновременно заболевших коронавирусом".

Он особо подчеркнул, что "второго и тем более третьего сценария медицинская система Украины не выдержит". "Наши врачи не выдержат одномоментного наплыва такого числа больных", - предупредил глава государства.

Он призвал украинцев "быть собранными и дисциплинированными, продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без необходимости". "Тогда мы переживем этот шторм", - заключил Зеленский.

Правительство Украины 26 марта ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило общенациональный карантин до 24 апреля. По данным Центра общественного здоровья при Минздраве, в стране по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 418 случаев заражения коронавирусом, девять человек умерли.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Приговор Ратко Младичу
Сын генерала Младича рассказал о восстановлении отца после операции в тюремной больнице
Ранее сын бывшего командующего армии сербов Боснии и Герцеговины сообщил, что у его отца обнаружили опухоль
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС