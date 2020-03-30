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СМИ: КНДР заявила о проведении испытания многозарядной пусковой установки

По данным газеты "Нодон синмун", испытания прошли успешно

ПХЕНЬЯН, 30 марта. /ТАСС/. Испытания крупногабаритной многозарядной пусковой установки проведены в КНДР. Об этом сообщила в понедельник центральная газета народной республики "Нодон синмун".

"КНДР провела 29 марта испытательные стрельбы с целью подтверждения тактических и технических характеристик сверхбольшой многозарядной пусковой установки", - сообщило издание. Отмечается, что испытания прошли успешно. При этом газета не приводит подробностей о типе испытанной пусковой установки и не уточняет, присутствовал ли на полигоне во время запусков лидер КНДР Ким Чен Ын.

В воскресенье южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности с восточного побережья страны в направлении моря, они пролетели 230 км. Это четвертые подобные ракетные стрельбы в КНДР с начала года. Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын 2, 9 и 21 марта руководил учениями дальнобойной артиллерии, в ходе которых производились запуски баллистических ракет малого радиуса действия.

Теги
КНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуострове
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