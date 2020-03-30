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Ситуация на Корейском полуострове

МИД КНДР раскритиковал США за призывы к санкционному давлению

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео призвал мировое сообщество добиваться от КНДР возвращения к переговорам через сохранение экономических санкций

ТАСС, 30 марта. Представитель МИД КНДР раскритиковал государственного секретаря США Майкла Помпео, призвавшего к сохранению экономических санкций, подчеркнув, что эти заявления не способствуют возобновлению диалога между странами. Об этом в понедельник сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Какими бы замечательными и крепкими ни были отношения между лидерами наших двух стран, в отсутствие реальных изменений в политике США по отношению к КНДР мы будем воспринимать призывы американской стороны к переговорам как уловки, направленные на то, чтобы не дать нам идти по выбранному пути", - приводит ЦТАК слова чиновника из МИД КНДР, курирующего отношения с США.

В сообщении также подчеркивается, что высказывания Помпео навредили результатам, достигнутым ранее президентом Дональдом Трампом в отношениях с КНДР. Такая риторика подрывает уверенность КНДР в необходимости возобновления переговоров с США, отметил северокорейский чиновник.

25 марта на брифинге после переговоров глав внешнеполитических ведомств G7 в формате видеоконференции госсекретарь Майкл Помпео призвал мировое сообщество добиваться от КНДР возвращения к переговорам посредством сохранения экономических санкций и давления.

В МИД РФ ранее отмечали, что вопрос о снятии односторонних санкций приобретает особую актуальность в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции. Россия 26 марта внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии резолюции для объединения усилий стран в борьбе с пандемией коронавируса, которая, в частности, предлагает отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеПомпео, Майкл (Майк)
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