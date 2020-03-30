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Кен Маккаллум стал новым главой MI5

Он работает в британской службе контрразведки почти 25 лет
Штаб-квартира MI5 EPA-EFE/HORACIO VILLALOBOS
Описание
Штаб-квартира MI5
© EPA-EFE/HORACIO VILLALOBOS

ТАСС, 30 марта. Кен Маккаллум назначен новым руководителем британской службы контрразведки MI5. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте правительства Великобритании.

В нем отмечается, что Маккаллум, назначение которого было объявлено главой МВД Прити Пател, работает в MI5 почти 25 лет. В 2012 году он курировал антитеррористические расследования перед и во время Олимпийских игр в Лондоне.

"Мы сталкиваемся с беспрецедентными угрозами национальной безопасности, и я уверена, что его [Маккаллума] опыт позволит Великобритании быстро справиться с этими вызовами", - отметила Пател, слова которой приводятся в сообщении.

Новый глава MI5 вступит в должность в конце апреля и сменит на этом посту Эндрю Паркера.

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Великобритания
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