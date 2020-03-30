Рада отменила пленарные заседания до конца карантина и разрешила комитетам заседать онлайн

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Верховная рада в понедельник на внеочередном заседании внесла изменения в свой календарный план, согласно которому пленарных заседаний не будет до конца карантина. За соответствующее постановление проголосовали 320 депутатов при 226 необходимых.

Таким образом, до 24 апреля депутаты должны работать в комитетах, депутатских комиссиях и группах. Парламент также предусмотрел возможность проведения заседаний комитетов в режиме онлайн.

Последний раз депутаты собирались в зале заседаний в пленарном режиме 6 марта. После этого состоялось уже четыре внеочередных заседания: два 17 марта и два 30 марта.

Кабинет министров 25 марта продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. Решение правительства предусматривает возможность продолжения этих мер в случае необходимости. В то же время сроки могут быть пересмотрены в обратную сторону, если эпидемическая ситуация улучшится.