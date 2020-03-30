Трамп хочет обсудить с Путиным вопросы энергетики, торговлю и ситуацию с коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отметил в понедельник важность поддержания диалога с Россией. "Не скажу, что эти отношения безупречны, но мы должны их обсуждать, - отметил он. - Они воевали во Второй мировой войне, они потеряли 50 млн человек, они были нашими партнерами во Второй мировой войне. Германия была нашим противником".

"А теперь мы не говорим с Россией, а говорим с Германией", - добавил он.

Трамп также заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Путиным. Президент США намерен обсудить по телефону с Путиным вопросы энергетики, торговли и ситуацию с распространением коронавируса.

Трамп не исключил, что может также обсудить в телефонном разговоре с Путиным ситуацию в Венесуэле.