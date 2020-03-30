НАТО подняла флаг Северной Македонии в знак вступления страны в альянс

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. НАТО подняла флаг Северной Македонии над штаб-квартирой альянса в Брюсселе, что знаменует собой присоединение этой страны к организации. Прямая трансляция с торжественной церемонии велась в понедельник на сайте Североатлантического альянса.

"В такие времена друзья и союзники важны как никогда. И теперь у Северной Македонии - самые лучшие в мире друзья и союзники. Вместе мы все лучше защищены. Приветствую вас в НАТО", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, после чего флаг был поднят в сопровождении национального гимна Северной Македонии. Церемония завершилась гимном НАТО.

27 марта в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео сообщалось, что Северная Македония стала 30-м членом НАТО.

На прошлой неделе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО завершили процесс ратификации протокола о вступлении республики в альянс.

В июне 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Преспанское соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор был призван разрешить не только многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз. В середине февраля прошлого года Преспанское соглашение вступило в силу.