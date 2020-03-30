Финляндия продлевает ограничительные меры в стране до 13 мая из-за коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Финляндии продлят действие ограничительных мер в стране, введенных до 13 апреля, еще на месяц - до 13 мая из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Меры, принятые в связи с чрезвычайным положением, будут продлены до 13 мая", - сказала она.

Ранее страна с 19 марта по 13 апреля закрыла границы, в том числе со странами Шенгенской зоны, из-за ситуации с коронавирусом. Также в Финляндии закрыты были школы и вузы.

С 28 марта по 19 апреля власти ограничили передвижение между столичным регионом Уусимаа и остальной частью страны, чтобы не допустить распространения вируса. Кроме того, запрещено собираться группами более чем по 10 человек.

В Финляндии число заразившихся коронавирусом в выросло до 1313, 13 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.