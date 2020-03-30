Трамп и Путин отметили важность обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время проведенного в понедельник телефонного разговора согласились тесно сотрудничать в рамках Группы двадцати (G20) для противодействия распространению нового коронавируса, а также для оживления мировой экономики. Об этом говорится в опубликованном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Главы двух государств "обсудили важнейшие двусторонние и международные вопросы". "Лидеры двух стран договорились тесно сотрудничать в рамках G20 с целью вести международную кампанию по борьбе с вирусом и оживлению мировой экономики", - отмечается в документе.

Трамп и Путин также "договорились о важности [обеспечения] стабильности на мировых энергетических рынках", указал Дир. Президенты обсудили и ситуацию вокруг Венесуэлы. "Что касается Венесуэлы, президент Трамп вновь заявил, что ситуация в Венесуэле тяжелая и мы все заинтересованы в том, чтобы демократический переход положил конец продолжающемуся кризису", - отметил заместитель пресс-секретаря.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Трамп обсудили возможности более тесного взаимодействия двух стран в противодействии распространению коронавируса в мире и состояние мирового рынка нефти. Также были затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений. Как отметила пресс-служба Кремля, главы двух государств провели продолжительный телефонный разговор. Он прошел по инициативе американской стороны.