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Распространение коронавируса нового типа

Губернатор Нью-Йорка заявил, что масштабы смертности от коронавируса "уже ошеломляют"

Эндрю Куомо отметил, что число умерших из-за заражения коронавирусом в штате выросло за сутки на 253, достигнув 1 218

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Число умерших из-за заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 253, достигнув 1 218. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо, трансляцию вели на его сайте.

Согласно представленным им данным, в штате зафиксировали уже 66 497 случаев заражения коронавирусом. В воскресенье их было 59 513. По последним данным, 9 517 человек были госпитализированы. Число летальных исходов в штате за сутки выросло с 965 до 1 218. По словам Куомо, большинство умерших - это люди, которые "долго были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких".

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Куомо отказался представить прогнозы властей относительно общего числа людей, которые могут умереть в штате из-за заражения вирусом. "Каким бы ни было это число, оно будет ошеломляющим. Оно уже ошеломляющее", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что в городе Нью-Йорк, который находится на территории одноименного штата, до сих пор далеко не все соблюдают предписания властей не выходить из дома без необходимости. Куомо призвал медиков из других регионов страны оказать содействие в борьбе с распространением вируса на территории штата. "Пожалуйста, сейчас же приезжайте в Нью-Йорк, чтобы помочь", - сказал он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 148,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли почти 2,6 тыс. человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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