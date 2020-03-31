Times: новый глава МI-5 возглавлял расследование "дела Скрипалей"

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Кен Маккаллум, назначенный новым главой британской службы контрразведки МI-5, руководил расследованием обстоятельств предполагаемого отравления в Солсбери в 2018 году экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое вело его ведомство. Об этом пишет в понедельник газета The Times .

Ранее в понедельник МВД Великобритании сообщило, что Кен Маккаллум работает в МI-5 почти 25 лет. В 2012 году он курировал антитеррористические расследования перед и во время летних Олимпийских игр в Лондоне. Новый глава МI-5, который, по информации The Times, изучал математику в университете Глазго, вступит в должность в конце апреля и сменит на этом посту Эндрю Паркера.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.