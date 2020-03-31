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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

США продлили на 60 дней исключения из санкций по иранской ядерной программе

При этом в Госдепе назвали одной из самых серьезных угроз международному миру безопасности "ядерный шантаж со стороны режима"

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Власти США приняли решение продлить на 60 дней исключения из санкций по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

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"США продлевают четыре меры в отношении ядерной программы иранского режима еще на 60 дней", - сказано в сообщении.

"Продолжающееся расширение ядерной деятельности Ирана неприемлемо. Ядерный шантаж со стороны режима - одна из самых серьезных угроз международному миру безопасности", - добавила Ортэгус. "Мы продолжим использовать весь спектр наших дипломатических и экономических инструментов для сдерживания дестабилизирующей деятельности Ирана в области распространения", - заверила она.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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