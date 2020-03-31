Новый глава аппарата Белого дома сложил полномочия конгрессмена

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Конгрессмен Марк Медоуз (республиканец от штата Северная Каролина) в понедельник сложил полномочия законодателя, чтобы занять должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома.

"Сообщаю вам, что покидаю Палату представителей. Для меня было честью последние семь лет служить жителям Северной Каролины, - отметил он в письме в адрес спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, попавшее в распоряжение журналистов. - Буду всегда благодарен за эту возможность".

Президент США Дональд Трамп объявил 6 марта о решении назначить Медоуза на этот пост. Трамп тогда отметил, что он давно знаком с Медоузом и у них "очень хорошие отношения".

Медоуз заменил Мика Малвэни, который стал спецпосланником США по Северной Ирландии.