"Батькивщина" оспорит в суде конституционность закона о рынке земли

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Партия "Батькивщина" обратится в Конституционный суд Украины с просьбой признать закон о рынке земли несоответствующим Основному закону страны. Об этом заявила ее лидер Юлия Тимошенко.

"Мы с сегодняшнего дня начнем готовить обращение в Конституционный суд. Мы убеждены, что основываясь на ключевых документах Украины - Конституции, Декларации о государственном суверенитете - мы добьемся в суде признания этого закона неконституционным", - цитирует ее пресс-служба партии.

Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. Как заявил президент Владимир Зеленский, МВФ требует открыть рынок земли, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 млрд.

Тимошенко заявила, что закон был принят "дерзко и антиконституционно", назвав это преступлением против Украины. С его помощью власти хотят лишить нынешнее и будущие поколения украинцев права "не только на свои черноземы, но и на свою страну".

Политик добавила, что ее команда обратится в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с целью доказать наличие конфликта интересов при принятии закона. Она подчеркнула, что за документ голосовали те, кто располагает большими объемами сельскохозяйственных земель. "Председатель аграрного комитета руководит 50 тыс. га земли, а в соответствующем министерстве работают представители крупных корпоративных аграрных холдингов, которые были заинтересованы в принятии этого документа", - заявила Тимошенко.

Лидер партии пообещала, что добьется не только возвращения украинской земли людям, но и привлечения к ответственности "каждого, кто стоял за этой аферой, начиная с президента [Владимира] Зеленского". Депутаты Рады от оппозиции подчеркивали ранее, что рассмотрение законопроекта проходило с грубыми нарушениями регламента Рады и Конституции.