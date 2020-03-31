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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Вьетнама ввело режим самоизоляции граждан

Из дома разрешено выходить только для покупки продуктов и в случаях крайней необходимости

ТАСС, 31 марта. Власти Вьетнама установили в стране 15-дневный режим самоизоляции граждан в условиях распространения в стране коронавируса. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Нгуен Суан Фук.

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"С полуночи 1 апреля все должны оставаться дома, разрешено выходить только для покупки продуктов и в случаях крайней необходимости", - цитирует премьер-министра агентство "Синьхуа".

Он также отметил, что "всем следует соблюдать дистанцию не менее 2 м до других граждан".

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован во Вьетнаме 23 января, по состоянию на утро 31 марта в стране выявлено 204 инфицированных. За минувший период 55 человек из числа заразившихся полностью вылечились.

Теги
ВьетнамПандемия коронавируса нового типа
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