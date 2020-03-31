Евросоюз не признает выборы в Нагорном Карабахе

БРЮССЕЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Евросоюз не считает легитимным проведение во вторник выборов главы и депутатов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в Брюсселе.

"В связи с так называемыми президентскими и парламентскими выборами в Нагорном Карабахе 31 марта Евросоюз вновь заявляет, что не признает конституционных и законодательных рамок, в которых они проводятся, - отмечается в нем. - Это событие не может повлиять на определение будущего статуса Нагорного Карабаха или на исход продолжающегося переговорного процесса".

ЕС подчеркивает, что полностью поддерживает работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта. "ЕС напоминает о своей твердой поддержке Минской группы ОБСЕ и, в частности, усилий ее сопредседателей по достижению прогресса в направлении всеобъемлющего и устойчивого мира. ЕС готов и далее поддерживать усилия, направленные на скорейшее мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - говорится в документе.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.