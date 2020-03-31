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Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции

Поводом для рестрикций стали буровые работы в исключительной экономической зоне Республики Кипр

БРЮССЕЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Армения присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Турции за осуществляемые ею буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, входящая в Европейскую экономическую зону Исландия, а также Армения присоединяются к этому решению Совета. Они будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в нем.

Евросоюз в конце февраля расширил санкции против Турции за осуществляемые ею буровые работы в ИЭЕ Республики Кипр. Ограничительные меры были введены в отношении вице-президента и главы департамента геологоразведочных работ турецкой государственной нефтяной компании TPAO (Turkish Petroleum Corporation) Мехмета Ферруха Акалина, а также его заместителя в департаменте Али Коскуна Намоглу.

На шельфе и в ИЭЗ Республики Кипр были найдены крупные запасы природного газа. В сентябре правительство островного государства подписало с французской компанией Total и итальянской компанией Eni соглашение об освоении 7 сектора месторождения на шельфе Кипра. Однако в начале октября Турция направила в этот район собственное буровое судно в сопровождении военных кораблей.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ИЭЗ этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко- кипрской общины. По версии Анкары, буровые суда Турции направляются в район газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра, которую, кроме самой Турции, не признает ни одно другое государство мира.

Теги
АлбанияАрменияКипрТурцияЧерногорияИсландияСеверная Македония
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