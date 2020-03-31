ЕС с 1 апреля запускает миссию по контролю оружейного эмбарго в отношении Ливии

БРЮССЕЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Евросоюз с 1 апреля запускает новую миссию в Средиземном море под названием IRINI по контролю над выполнением оружейного эмбарго в отношении Ливии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял решение о начале операции EUNAVFOR MED IRINI с 1 апреля 2020 года", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что название IRINI с греческого переводится как "мир", а ее основной задачей станет осуществление эмбарго ООН на поставки оружия посредством использования воздушных, спутниковых и морских путей. "В частности, миссия сможет проводить инспекции судов в открытом море у берегов Ливии, подозреваемых в перевозке оружия или связанных с ним материалов в Ливию и из нее в соответствии с резолюцией 2292 (2016) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.

Кроме того, миссия будет выполнять и второстепенные задачи. "Это мониторинг и сбор информации о незаконном экспорте из Ливии нефти, сырой нефти и нефтепродуктов. Она будет содействовать наращиванию потенциала и подготовке ливийской береговой охраны и военно-морского флота к выполнению задач по обеспечению правопорядка на море, а также способствовать разрушению бизнес-модели сетей контрабанды и торговли людьми посредством сбора информации и патрулирования с помощью самолетов", - поясняется в заявлении.

IRINI будет возглавлять контр-адмирал Фабио Агостини в качестве командующего операцией ЕС, а штаб-квартира миссии будет расположена в Риме. Мандат операции первоначально продлится до 31 марта 2021 года, говорится в заявлении.

Совет подчеркивает, что параллельно с началом миссии IRINI операция по спасению мигрантов "София" в Средиземном море прекратит свою деятельность. Она действовала в регионе с мая 2015 года.