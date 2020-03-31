Мадуро обратился к мировым лидерам за поддержкой из-за "преследования" США

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил руководителям стран мира письмо, в котором просит о поддержке в борьбе с преследованиями со стороны Соединенных Штатов. Посольство Боливарианской Республики в Москве во вторник предоставило ТАСС текст письма.

Венесуэльский лидер обратил внимание на то, что в то время, когда страны должны быть озабочены ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, США продолжают придерживаться своей линии по оказанию максимального давления. Hовым шагом в этом направлении, по его словам, стали обвинения в причастности к наркоторговле, выдвинутые американскими властями в адрес высокопоставленных чиновников Венесуэлы, в числе которых значится и сам Мадуро.

"Перед лицом таких серьезных обстоятельств я прошу вашей неоценимой поддержки в этом немыслимом и произвольном преследовании, осуществляемом посредством обновленной версии устаревшего маккартизма, развязанного после Второй мировой войны. Тогда они произвольно называли своих противников коммунистами, чтобы преследовать их, сегодня они делают это через произвольные категории террористов или торговцев наркотиками, не имея каких-либо доказательств для этого. Осуждение и нейтрализация этих неоправданных нападений на Венесуэлу сегодня будет очень полезным, чтобы помешать Вашингтону провести аналогичные кампании завтра против других народов и правительств мир", - указано в письме.

Мадуро подчеркнул, что эти действия Вашингтона "сами по себе не только незаконны, но и направлены на поддержку ложного обвинения в незаконном обороте наркотиков и терроризме с единственной целью имитировать предполагаемое судебное преследование венесуэльских властей". Президент Венесуэлы также назвал пантомимой предложение международного вознаграждения тому, кто предоставит информацию о нем или о высокопоставленных чиновниках Венесуэлы.

26 марта Соединенные Штаты назначили награду $15 млн за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" венесуэльского президента, а также награду $10 млн за аналогичную информацию о других представителях власти Боливарианской Республики. США также предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму Мадуро и ряду других представителей властей страны.