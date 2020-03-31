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Кризис на Украине

Киев рассчитывает через одну-две недели выйти на обмен пленными с Донбассом

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса осложнила процесс подготовки к обмену пленными между Киевом и республиками Донбасса, но он продолжается, и через одну-две недели возможен выход на сам обмен. Об этом заявил во вторник на брифинге глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Обмен. Этот процесс продолжается, сегодня он осложнен ситуацией с пандемией, поэтому сегодня завершается окончательное формирование списков, они обновляются", - сказал он.

При этом Ермак отметил, что существуют договоренности в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о допуске на неподконтрольную Киеву территорию представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) с целью уточнения списков на обмен. "Мы получили подтверждение от участников Контактной группы, и был разговор президента с руководителем МККК насчет немедленного отправления туда [в Донбасс] представителей МККК. Это нам поможет усовершенствовать списки всех людей, которые там находятся. Эта работа продолжается, и я очень надеюсь, что, может, через неделю, через десять дней, через две недели мы уже начнем проводить эти обмены", - уточнил он.

Ермак добавил, что после последнего обмена прошло уже три месяца, а новых результатов нет. Он отметил, что этот вопрос находится на личном контроле у президента Украины Владимира Зеленского, и призвал к эффективной работе. "Я, честно говоря, сказал в Минске [представителям Киева в контактной группе], что если ваше заседание не заканчивается договоренностью о возвращении пяти, десяти, лучше ста наших людей, то я считаю, что это неэффективное заседание", - подчеркнул он.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года после договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Тогда Донецкая и Луганская народные республики передали Киеву 76 человек и получили 124. Вскоре Киев пообещал провести новый большой обмен пленными с республиками Донбасса.

Однако, как заявляют в ДНР и ЛНР, подготовка к обмену срывается по вине украинской стороны. Так, 27 марта Украина "без каких-либо внятных аргументов" отказалась от предложения ДНР и ЛНР об обмене по формуле "19 на 16", сообщала глава МИД ДНР Наталья Никонорова. До этого, на последних переговорах Контактной группы, как сообщала представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова, украинская сторона отказалась от обмена по формуле "10 на 8".

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